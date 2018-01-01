В Киеве возле метро взорвали гранаты: подробности инцидента

В столице Украины случился еще один конфликт с применением серьезного оружия.

В столице Украины на Броварском проспекте неподалеку от станции метро "Лесная" в ночь со вторника на среду, с 6 на 7 марта взорвались две гранаты.

Соответствующее сообщение было опубликовано в сообществе Dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Согласно обнародованным данным, по неустановленным причинам в вышеуказанном месте произошел конфликт, в результате которого были взорваны две гранаты. В результате инцидента полностью сгорел автомобиль Toyota Camry с "донецкими" госномерами.

Подозреваемые, предположительно, скрылись в направлении города Бровары. Осколок гранаты ранил случайного прохожего.

Тип взорванных гранат пока неизвестен. Полицейские объявили "план перехват".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в результате взрыва погиб пытавшийся разобрать гранату мужчина.