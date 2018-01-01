В Киеве возле общежития переселенцев случилась перестрелка: фото и подробности

Инцидент произошел в Святошинском районе города.

В столицу Украины на улице Обуховская, возле общежития, где проживают переселенцы, произошла перестрелка.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Главка Нацполиции по Киеву.

Согласно обнародованным ведомством данным, между двумя мужчинами возник конфликт, который скоро перерос в перестрелку. В результате инцидента пострадали двое людей. Один из них быстро был доставлен в больницу для госпитализации.

"Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в тексте сообщения.

Перестрелку правоохранители квалифицировали как хулиганство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в данном общежитии для переселенцев произошел пожар.