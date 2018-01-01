В Киеве вторые сутки не могут найти тело спрыгнувшей с моста студентки из Туркменистана, видео

Спасатели исследуют территорию Днепра от моста Патона до Дарницкого моста.

Мукаддас Насырлаева покончила жизнь самоубийством Фото:Facebook/Ровшанбек Розметов

Киевские водолазы вторые сутки подряд ведут поиск тела гражданки Туркменистана 1999 года рождения, которая прыгнула с моста Патона.

Накануне было обследовано 7 тысяч квадратных метров акватории Днепра, 18 февраля спасатели просмотрели 800 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Госслужбы по ЧС.

В течение светового дня тщательно изучают территорию от моста Патона до Дарницкого моста. Однако поиски пока не дали результатов.

Напомним, эта история вызвала значительный общественный резонанс. По словам главы диаспоры туркменского народа Ровшанбека Розметова, студентка первого курса Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева покончила жизнь самоубийством, бросившись в Киеве с моста в Днепр. Возможной причиной суицида гражданки Туркменистана стало то, что она не получила в Украине вовремя временный вид на жительство. Студентка, по рекомендации посольства Туркменистана, обратилась к заместителю декана с просьбой предоставить заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство. Однако в вузе в помощи отказали. А это означало, что Мукаддас должна была покинуть Украину и бросить учебу в медуниверситете.