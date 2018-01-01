В Киеве вынесли приговор похитительнице ребенка из детсада на Оболони

21-летняя обвиняемая во время суда полностью признала свою вину.
Соответствующее сообщение в среду, 20 июня, было опубликовано на официалньой странице прокуратура Киева в социальной сети Facebook. Согласно данным ведомства, 21-летнюю Даяну Шаль суд признал виновной.
Во время судебных прений обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и попросила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.
Однако, суд все же вынес решение, по которому девушку приговорили к тюремному заключению сроком на два года.
Напомним, девушка вместе со своим сообщником-мужчиной похитили ребенка из детсада на Оболони осенью минувшего года.
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