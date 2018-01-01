В Киеве вынесли приговор похитительнице ребенка из детсада на Оболони

21-летняя обвиняемая во время суда полностью признала свою вину.

21-летняя похитительница Даяна Шаль "Киев Оперативный" / Facebook

Суд вынес решение по делу о похищении из коляски с территории детсада в Оболонском районе столицы 2-месячного младенца.

Соответствующее сообщение в среду, 20 июня, было опубликовано на официалньой странице прокуратура Киева в социальной сети Facebook. Согласно данным ведомства, 21-летнюю Даяну Шаль суд признал виновной.

Во время судебных прений обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и попросила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

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Однако, суд все же вынес решение, по которому девушку приговорили к тюремному заключению сроком на два года.

Напомним, девушка вместе со своим сообщником-мужчиной похитили ребенка из детсада на Оболони осенью минувшего года.

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