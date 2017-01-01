В Киеве задержали банду, забросавшую днепровских полицейских гранатами

Информацию через Facebook руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
По его словам, задержание в Киеве "прошло молниеносно". Никто из правоохранителей, подозреваемых либо гражданских лиц не пострадал.
Напомним, в ноябре прошлого года в Самарском районе города Днепр пятеро сотрудников полиции были ранены во время попытки задержания квартирных воров. Тогда злоумышленники бросили в правоохранителей две гранаты. Одному из полицейских из-за получених ранений медикам пришлось ампутировать ногу.