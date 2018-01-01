В Киеве задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки: видео

На допросе мужчина ведет себя так, будто не раскаивается в содеянном.

Подозреваемый не раскаивается в содеянном Скриншот

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони.

Как сообщает ТСН, тело правоохранители нашли в лесополосе накануне ночью. Перед этим ее сестра заявила в полицию об исчезновении девушки, которая была из Закарпатья.

По подозрению в совершении преступления задержан 54-летний подозреваемый, который уже был ранее судим. По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без капли сожаления.

"Я с ней познакомился. Спросил куда такая красивая идет. Потом я предложил ей заняться любовью. Она сказала, что не хочет. Мне не то, что не по себе стало. Как-то неудобно. И я ее потом взял руками", - сказал задержанный.

Как ранее сообщалось, правоохранители нашли в Киеве тело пропавшей 16-летней жительницы Закарпатской области.

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