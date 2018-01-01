В Киеве задержаны похитители бизнесмена, требовавшие крупный выкуп: видео

Злоумышленниками оказались мужчины из Донецкой области.

В Киеве правоохранители задержали похитителей бизнесмена из Прикарпатья Скриншот видео с facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве правоохранители задержали похитителей бизнесмена из Ивано-Франковска (Прикарпатье), которые за его освобождения требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов.

Злоумышленниками оказались двое 38-летних мужчин из Донецкой области, которые в последнее время жили в столице, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в городе.

"В столичную полицию обратилась жительница Ивано-Франковска, которая сообщила о похищении ее мужа. Женщина добавила, что ей позвонили неизвестные и предложили вернуть заложника в обмен на выкуп", — отметили в ведомстве.

"За полсуток мы установили место вероятного пребывания заложника и, чтобы не рисковать его жизнью, приняли решение задействовать спецназовцев... После проведения необходимых мероприятий мы освободили мужчину — и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", — заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, один из злоумышленников находился в квартире дома, а другого задержали в подъезде. Один мужчина имел при себе зарегистрированное оружие — пистолет "Форт" с патронами к нему.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Правоохранители выясняют, причастны ли другие лица к похищению.

Ранее в Киевской области правоохранители прекратили незаконную деятельность организованной группы вымогателей в составе пяти человек, которая создала для прикрытия коллекторскую фирму. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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