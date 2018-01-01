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В киевском парке произошла массовая драка, пьяный АТОшник бросил гранату — СМИ

Сегодня, 07:18
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1 / 6 В Киеве во время массовой драки пьяный АТОшник бросил людям под ноги гранату, узнали журналисты (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы возле метро.

кулак, избиение, драка
В Киеве во время массовой драки пьяный АТОшник бросил людям под ноги гранату, узнали журналисты Житомир-info
В Деснянском районе Киева произошла драка с участием пяти человек, в ее ходе пьяный АТОшник бросил людям под ноги гранату, злоумышленник задержан.

Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" в парке "Киото", один человек серьезно пострадал, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автопатруль "Майдан" совместно с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал", — отмечается в сообщении.

Пострадавший попал в больницу скорой медицинской помощи, у него множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и АТОшник: в ходе задержания он пару раз упал лицом в асфальт.

Напомним, 1 апреля в Святошинском районе Киева парни восточной национальности напали на семью — разбили голову одному мужчине, а другому — нос. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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Киев, АТОшник, граната, массовая драка
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