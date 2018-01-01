В киевской Патриархии УПЦ КП распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие

Священники уже связали этот инцидент с предоставлением автокефалии украинской церкви.

В Патриархии УПЦ КП распылили слезоточивый газ. interfax.com.ua

В Киеве в Патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) неизвестные распылили слезоточивый газ.

Как сообщается на сайте УПЦ КП, в результате пострадала монахиня.

"25 мая вечером в помещении Киевского патриархата произошел хулиганский инцидент. Двое неизвестных распылили слезоточивый газ, отчего пострадала эконом патриархии монахиня Варвара", — отмечается в сообщении.

Мотивы нападавших неизвестны. Они сбежали с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция.

В УПЦ КП предположили, что инцидент "может быть вызван желанием каких-либо сил или лиц обострить ситуацию в обществе и церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского патриарха о выдаче томоса об автокефалии церкви в Украине".

Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.

В свою очередь в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".

Ранее Патриарх Сербский Ириней резко раскритиковал всех, кто просит томоса об автокефальной поместной украинской церкви у Константинопольского патриарха.

При этом священнослужитель назвал "врагами всего православного мира" всех, кто помогает созданию единой автокефальной церкви в Украине, то и есть и президента Украины Петра Порошенко, выступившего с такой инициативой.

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

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