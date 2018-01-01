В Китае мужчина "сливал" в Сеть снятое скрытыми камерами в отеле секс-видео

Находчивый китаец придумал отличную схему для дополнительного заработка.
Его преступную схему удалось разоблачить благодаря очередной паре постояльцев. Молодоженов смутил незнакомый и подозрительный предмет, расположенный прямо над кроватью. Присмотревшись, они обнаружили, что в потолке торчит объектив видекамеры. Пара немедля обратилась в полицию. Правоохранители прибыли на место инцидента, достали веб-камеру и, устроив обыск в номере, нашли второе "шпионское" устройство в номере.
Напомним, ранее сообщалось о том, что парочка занялась сексом в салоне летяющего лайнера.
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