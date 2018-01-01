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В Китае мужчина "сливал" в Сеть снятое скрытыми камерами в отеле секс-видео

Сегодня, 03:30

Находчивый китаец придумал отличную схему для дополнительного заработка.

Отель пара
Иллюстративное фото Business Wire
В Китайской Народной Республике правоохранители задержали мужчину, организовавшего слежку за занимающимися сексом постояльцами отеля, расположенного в городе Ченду (провинция Сычуань). Как сообщают китайские СМИ, злоумышленник установил скрытые веб-камеры в одном из номеров. Полученые секс-видео он загружал в сеть и продавал через специально созданное сообщество. За ролики мужчина сумел выручить 15 тысяч юаней (около 59 тысяч гривен).

Его преступную схему удалось разоблачить благодаря очередной паре постояльцев. Молодоженов смутил незнакомый и подозрительный предмет, расположенный прямо над кроватью. Присмотревшись, они обнаружили, что в потолке торчит объектив видекамеры. Пара немедля обратилась в полицию. Правоохранители прибыли на место инцидента, достали веб-камеру и, устроив обыск в номере, нашли второе "шпионское" устройство в номере.

Напомним, ранее сообщалось о том, что парочка занялась сексом в салоне летяющего лайнера.

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Теги:  
Китай, мужчина, секс, веб-камеры, видео, отель
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