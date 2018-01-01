В Китае злоумышленник устроил резню в школе: погибли 7 детей, есть раненые

Подозреваемый в нападении задержан.

В Китае от рук злоумышленника погибли 7 детей фото: Подробности

В пятницу, 27 апреля, на севере Китая в провинции Шэньси вооруженный ножом мужчина напал на среднюю школу.

В результате нападения семь учеников погибли, еще 12 получили ранения, передает BBC.

Инцидент произошел около 18.10 по местному времени. Подозреваемый в нападении задержан. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Возраст пострадавших детей не называется, однако если это были ученики школы, то им примерно 12-15 лет.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в школе, жертвами которой стали 17 человек. На месте происшествия задержали бывшего ученика школы - 19-летнего Николаса Круза, который признал совершение преступления.

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