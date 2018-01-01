В Кривом Роге авто копов сбило пешехода, фото с места ДТП

Авария произошла в Центрально-Городском районе города, в полиции начали служебное расследование.

В Кривом Роге авто полицейских сбило пешехода-нарушителя 1tv.kr.ua

В четверг утром, 3 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области служебный автомобиль патрульных полицейских сбил мужчину.

Авария произошла около 7 часов на улице Балхашской, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, пишет "Первый Криворожский" со ссылкой на правоохранителей.

Издание узнало, что мужчина получил легкие травмы, ему оказали необходимую медпомощь.

На месте происшествия работали следователи. В Управлении патрульной полиции Кривого Рога сообщили, что по факту ДТП была начата служебная проверка.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревают водителя иномарки Александра Волкова, суд уже арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. Позже подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор.

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