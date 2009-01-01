В Кривом Роге годовалый ребенок выпал из окна и разбился насмерть

Трагедия случилась вчера в Саксаганском районе города.

Дом, из окна которого выпал ребенок 1kr.ua

В воскресенье, 17 сентября, в Саксаганском районе Кривого Рога (Днепропетровская область) в жилом доме, которому был год и месяц, ребенок разбился насмерть.

Об этом пишет "Первый Криворожский", ссылаясь на данные правоохранителей.

В то же время издание уточнило, что трагедия случилась по ул. Содружества.

"Мать малыша вышла из комнаты на кухню за едой. Малыш играя залез на диван, который стоял рядом с окном и выпал, случайно открыв москитную сетку…", — говорится в статье.

Женщина вызвала скорую помощь и полицию, прибыв на место, медики констатировали смерть мальчика — от полученных травм он умер на месте происшествия. По словам соседей, родители "должным образом ухаживали за ребенком, его семья была благополучной".

Сотрудники Саксаганского отделения полиции внесли сведения о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Ранее стало известно, что в Горишних Плавнях (до переименования — Комсомольск) Полтавской области 15-летняя школьница упала с крыши девятиэтажного дома и погибла.

Фото: 1kr.ua