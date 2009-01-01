В Кропивницком на крупной взятке погорел прокурор, опубликованы фото

Злоумышленник требовал деньги от бизнесмена.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
По ее данным, злоумышленник был процессуальным руководителем в одном из уголовных производств, требовал деньги от бизнесмена за закрытие дела.
Прокурор обезврежен при получении всей суммы взятки. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области (Прикарпатье) на взятке погорел начальник сектора криминальной полиции одного из районных подразделений региона, он является майором.
Фото: ssu.gov.ua