В Кропивницком на крупной взятке погорел прокурор, опубликованы фото

Злоумышленник требовал деньги от бизнесмена.

Силовики и задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

В Кропивницком правоохранители во время получения— 10 тыс. долларов (более 260 тыс. гривен) — задержали местного прокурора.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, злоумышленник был процессуальным руководителем в одном из уголовных производств, требовал деньги от бизнесмена за закрытие дела.

Прокурор обезврежен при получении всей суммы взятки. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области (Прикарпатье) на взятке погорел начальник сектора криминальной полиции одного из районных подразделений региона, он является майором.

Фото: ssu.gov.ua