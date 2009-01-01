В Кропивницком на взятке поймали полицейских-вымогателей, опубликованы фото

Оперативники спецслужбы задержали полицейских на одной из окружных дорог возле города после получения части взятки в размере 17 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что начальник сектора уголовного розыска и старший оперуполномоченный требовали от жителя Кропивницкого тысячу долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершение им грабежа.
Оперативники спецслужбы задержали полицейских на одной из окружных дорог возле города после получения части взятки в размере 17 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее в Харькове на взятке попался завкафедрой одного из вузов.
Фото: СБУ.