В Кропивницком на взятке поймали полицейских-вымогателей, опубликованы фото

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1 / 3 В Кропивницком на взятке поймали полицейских (Пресс-центр СБУ)

Оперативники спецслужбы задержали полицейских на одной из окружных дорог возле города после получения части взятки в размере 17 тысяч гривен.

В Кропивницком на взятке поймали полицейских Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры и управления внутренней безопасности полиции задержали на взятке двоих работников Кировоградского райотдела полиции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что начальник сектора уголовного розыска и старший оперуполномоченный требовали от жителя Кропивницкого тысячу долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершение им грабежа.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских на одной из окружных дорог возле города после получения части взятки в размере 17 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Харькове на взятке попался завкафедрой одного из вузов.

Фото: СБУ.