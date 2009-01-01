В Кропивницком накрыли криминальную сходку, задержаны десятки людей

У некоторых злоумышленников было найдено оружие.

Силовики и задержанные злоумышленники kg.npu.gov.ua

В Кропивницком на территории одного из кафе правоохранители задержали 27 мужчин-участников, некоторые из них имеют статус "авторитетов", у нескольких нашли оружие.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции Кировоградщины.

В ведомстве уточнили, что среди задержанных были жители трех областей — Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской.

"… изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе два автомата, а также граната. Открыто уголовное производство", — добавили в полиции. По оперативной информации, 27 мужчин прибыли в Кропивницкий, чтобы поговорить о перераспределении сфер влияния.

"Часть из них — ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления", — отмечается в материале.

Задержание участников криминальной сходки

Ранее стало известно, что в 2016 году полиция выдворила с территории Украины 14 "воров в законе", подконтрольных российской ФСБ. Узнать больше о злоумышленниках можно здесь.

Фото: kg.npu.gov.ua, видео: Національна поліція України