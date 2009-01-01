В Кропивницком накрыли криминальную сходку, задержаны десятки людей

У некоторых злоумышленников было найдено оружие.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции Кировоградщины.
В ведомстве уточнили, что среди задержанных были жители трех областей — Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской.
"… изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе два автомата, а также граната. Открыто уголовное производство", — добавили в полиции. По оперативной информации, 27 мужчин прибыли в Кропивницкий, чтобы поговорить о перераспределении сфер влияния.
"Часть из них — ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления", — отмечается в материале.
Задержание участников криминальной сходки
Ранее стало известно, что в 2016 году полиция выдворила с территории Украины 14 "воров в законе", подконтрольных российской ФСБ. Узнать больше о злоумышленниках можно здесь.
Фото: kg.npu.gov.ua, видео: Національна поліція України