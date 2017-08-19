В Крыму молния убила советника главы минздрава России

Инцидент случился в конце прошлой недели.

Молния, иллюстрация vk.com/typical_cherkassy

В пятницу, 18 августа, вот удара молнии погиб советник российского министра здравоохранения Игорь Ланской.

Об этом пишет liga.net, ссылаясь на данные минздрава.

По его данным, трагедия произошла в Ялта, где чиновник отдыхал и попал в непогоду.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что... трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской", — отметили в ведомстве.

Игорь Ланской rosminzdrav.ru

Напомним, 18 августа в Крыму прошли ливни, в ряде населенных пунктов вода залила улицы, у Дачного (входит в состав Судака) с гор на дорогу сошли сильные потоки воды вместе с грязью, они смыли около 15 автомобилей, некоторые были повреждены.

Фото: rosminzdrav.ru