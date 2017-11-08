В Крыму нашли мертвым "шишку" оккупантов

Вероятно, Кураев свел счеты с жизнью.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные "регионального управления" Следственного комитета.
Вероятно, "чиновник" свел счеты с жизнью, сказал Интерфаксу осведомленный источник.
Кураев родился в 1973 году в Москве, окончил Московский государственный университет путей сообщения и Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в органах внутренних дел, а в 2014-м активно поддержал аннексию Крыма, возглавив УФАС.
Ранее сообщалось, что в Крыму в автокатастрофе погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов, а также спортсмен и тренер Руслан Усманов. Узнать больше о трагедии можно здесь.