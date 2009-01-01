В Крыму оккупанты убили пожилую крымскую татарку, "сердце не выдержало" — журналист

Кашкá была одним из символов крымскотатарского национального движения за возвращение полуострова на Родину, отметил Муждабаев.

Оккупанты в Крыму пытались "арестовать" пожилую женщину, отметил управленец Reuters

захваченном Россией Крыму оккупанты убили 82-летнюю крымскую татарку Веджие Кашкá, написал в Facebook заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев

По словам активиста, злоумышленники хотели "арестовать" пожилую женщину, ей стало плохо, и "сердце не выдержало".

"Веджие… — ветеран и один из символов крымскотатарского национального движения за возвращение на Родину. Русские нацисты, убийцы, будьте вы прокляты, придет время, и вам воздастся за все. Вечная-вечная память нашему национальному герою. Невозможно удержаться от слез...", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале ноября на административной границе Крыма с Херсонской областью при въезде на полуостров оккупанты задержали семь крымских татарок, среди них были жены политзаключенных, задержанных допрашивали, двум стало плохо, позже всех отпустили.