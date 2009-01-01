В Крыму оккупанты задержали крымского татарина из добробата. Обвинили в незаконном переходе границы

Зайтуллаев пытался пересечь границу между оккупированным полуостровом и материковой Украиной в обход пункта пропуска, говорят оккупанты.

В Крыму оккупанты задержали крымского татарина ru.krymr.com

Российские пограничники задержали участника добровольческого формирования при попытке якобы проникновения в аннексированный Крым

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по "республике Крым".

По данным российского ведомства, гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев пытался пересечь административную границу между оккупированным полуостровом и материковой Украиной в обход пункта пропуска.

"В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана", - сказано в сообщении.

Согласно сообщения пресс-службы, задержанный рассказал, что в батальоне якобы ведется подготовка специалистов "для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении "государственной границы РФ".

Напомним, ранее на границе с Крымом поймали военного-предателя, переметнувшегося к российским оккупантам.