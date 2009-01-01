В Крыму тульских десантников косит белая горячка, устроили драку с местными жителями

Командование БТГр пыталось скрыть факт драки и препятствовало работе военной полиции.

Бывшие десантники, иллюстрация varlamov.ru

В рядах российских оккупационных войск вопродолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, злоупотребление спиртными напитками и столкновения с местным населением.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 16 января в базовый лагерь батальонной тактической группы из состава 51-й парашютно-десантного полка (в/ч 33842, пункт временной дислокации н.п.Филатовка) 106-й воздушно десантной дивизии (Тула) ВС РФ прибыл замначальника Управления военной полиции Симферополя с целью выяснения обстоятельств участия военнослужащих подразделения в недавней драке с гражданскими лицами. Командование БТГр пыталось скрыть факт драки и всячески препятствовало работе представителям военной полиции.

Для профилактики и лечения случаев белой горячки и алкогольной интоксикации медицинской службой базового лагеря БТГр приобретено большое количество лекарств в т.ч. антидепрессивного действия и гепатопротекторов, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что полковник российских ВС Дмитрий Бондарев, который ранее возглавлял 51-й парашютно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии в Туле, засветился в оккупированном Новоазовске Донецкой области.

фото: varlamov.ru