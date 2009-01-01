В купе поезда Мариуполь — Львов застрелился боец АТО

Очевидцы говорят, что ранение боец сделал себе сам после телефонного разговора.

В поезде Мариуполь — Львов произошла трагедия — на железнодорожной станции в Запорожье боец совершил самоубийство.

Об этом ссылаясь на руководителя пресс-службы Нацполиции в Запорожской области Екатерину Людвик, пишет "Сегодня".

"16 февраля в 21:31 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что в поезде Мариуполь – Львов, который прибыл на станцию "Запорожье 1" обнаружено военнослужащего 1974 года рождения. Он житель Полтавской области. Нашли его с огнестрельным ранением головы. Он не умер в поезде, в 21:15 он был доставлен в больницу, в 21:50 пострадавший скончался.

По предварительной информации и свидетельствам граждан, которые ехали вместе с ним, ранения сделал он себе сам после телефонного разговора с лицом, которое сейчас устанавливается", — сообщила Екатерина Людвик.

Когда бойцу позвонили, другие военные вышли из купе, предоставить ему возможность поговорить, после этого и услышали выстрел. В полиции предполагают, что перед самоубийством мужчина мог общаться с родственниками.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в январе в Киеве застрелился сотрудник Службы безопасности Украины.