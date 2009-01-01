В квартире нашли предсмертную записку. Во Львове девушка выпала из окна многоэтажки

14-летняя погибшая проживала в этом доме и выпала из окна собственной квартиры.
Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Львовщины.
Отмечается, что 25 октября, в 18.30 в полицию поступило сообщение, что возле жилого дома на ул. Довженко во Львове обнаружено тело девушки.
Следственно-оперативная группа, которая работает на месте происшествия, установила, что 14-летняя погибшая проживала в этом доме и выпала из окна собственной квартиры, расположенной на 15-м этаже. На момент происшествия в помещении ее родных не было, в квартире обнаружена ее предсмертная записка, содержание которой не разглашается в интересах следствия.
Все обстоятельства гибели несовершеннолетней львовянки устанавливаются, на месте работают правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось, что на Виннитчине трое подростков покончили с собой.