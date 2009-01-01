В Лисичанске начальника железнодорожного вокзала поймали на взятке, опубликованы фото

< > < >





1 / 4 В Лисичанске начальника вокзала поймали на взятке (npu.gov.ua)

За трудоустройство на должность билетного кассира требовали неправомерную выгоду — 1,5 тыс. долларов.

В Лисичанске начальника вокзала поймали на взятке npu.gov.ua

В Лисичанске Луганской области задержан начальник железнодорожного вокзала, который требовал 1,5 тыс. долларов взятки от женщины за ее трудоустройство кассиром.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением, что за трудоустройство её на должность билетного кассира требуют неправомерную выгоду — 1,5 тыс. долларов.

Начальник вокзала был задержан во время получения взятки. Против него открыто уголовное производство по статье 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Полтаве с поличным задержали полицейского-вымогателя.

Фото: npu.gov.ua.