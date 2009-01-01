В Лисичанске начальника железнодорожного вокзала поймали на взятке, опубликованы фото

За трудоустройство на должность билетного кассира требовали неправомерную выгоду — 1,5 тыс. долларов.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
Сообщается, что к правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением, что за трудоустройство её на должность билетного кассира требуют неправомерную выгоду — 1,5 тыс. долларов.
Начальник вокзала был задержан во время получения взятки. Против него открыто уголовное производство по статье 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Полтаве с поличным задержали полицейского-вымогателя.
Фото: npu.gov.ua.