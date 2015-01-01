В ЛНР пьяный боевик прострелил ногу сыну, пытался замять дело — разведка

Российские террористы на Донбассе по пьянке пускают в ход оружие.

Пьяный боевик прострелил ногу сыну Reuters

На временно оккупированной территории Донбасса увеличивается количество случаев бесчинств военнослужащих из состава соединений и частей 1 и 2 АК России.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

"29 декабря с.г. военнослужащий одного из подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК Мечетный Николай Анатольевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес огнестрельное ранение в ногу своему 9-летнему сыну. При этом, вместо оказания первой медицинской помощи и вызова медиков, он начал поиск путей для сокрытия совершенного преступления.

Мечетный неоднократно проходил по уголовным делам в качестве обвиняемого и свидетеля. Был приговорен к 2 годам лишения свободы за хранение наркотических веществ", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее в ЛНР боевики обстреляли рыбаков из гранатометов — 10 раненых.