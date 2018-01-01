В Лондоне пьяный прохожий изнасилововал юную девушку: видео 18+

Поход в ночной клуб для 18-летней жительницы столицы Великобритании закончился очень плачевно.

Иллюстративное фото Elite Daily

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Metro. На записи с камер видеонаблюдения видно, как Нейкер начал приставать, хватая 18-летнюю барышню за разные части тела.

Затем он попросту несколько раз ударил сопротивляющуюся жертву, после чего она перешла в бессознательное состояние. Злоумышленник воспользовался моментом и изнасиловал ее несколько раз.

Позже охранники ночного клуба обнаружили едва живую девушку, лежащую без нижнего белья. Они вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и полиции.

Благодаря видеозаписи Нейкера идентифицировали и задержали на следующий день. Суд Лондона признал его виновным и отправил в тюрьму на восемь лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове мужчина изнасиловал пенсионерку.

Видео не подлежит просмотру лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

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