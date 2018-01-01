В Мариуполе лоб в лоб столкнулись автобус и легковушка, есть жертва: фото и видео с места ДТП

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1 / 3 В Мариуполе в результате ДТП погиб человек (dn.npu.gov.ua)

В результате аварии в городе погиб пассажир иномарки, отметили в полиции.

В Мариуполе в результате ДТП погиб человек dn.npu.gov.ua

В среду утром, 14 февраля, в Мариуполе Донецкой области лоб в лоб столкнулись автобус и легковой автомобиль, погиб один человек, восемь — пострадали.

По предварительным данным, машина Chery выехала на полосу встречного движения, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили шесть человек в автобусе", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Кировоградской области на отрезке дороги Кропивницкий — Кривой Рог водитель на авто Skoda Octavia столкнулся с автопоездом, погибли три человека.