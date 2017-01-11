В Мариуполе нацгвардейцы поймали коллаборанта из Донецка

Задержанного пособника боевиков передали следователям, отметил Мотузяник.

Боец Нацгвардии, иллюстрация volynnews.com

Во вторник, 10 января, в Мариуполе Донецкой области на блокпостузадержали активного

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, коллаборант (предатель, который сотрудничает с врагами Родины — ред.) жил в захваченном Донецке.

"Работает врачом… Задержанный передан следователям", — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Луганской области возле линии соприкосновения силовики с боем задержали 25-летнего члена диверсионной группы самопровозглашенной ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.