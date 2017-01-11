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В Мариуполе нацгвардейцы поймали коллаборанта из Донецка

Сегодня, 13:50

Задержанного пособника боевиков передали следователям, отметил Мотузяник.

Нацгвардия
Боец Нацгвардии, иллюстрация volynnews.com
Во вторник, 10 января, в Мариуполе Донецкой области на блокпосту военнослужащие Нацгвардии задержали активного пособника боевиков.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, коллаборант (предатель, который сотрудничает с врагами Родины — ред.) жил в захваченном Донецке.

"Работает врачом… Задержанный передан следователям", — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Луганской области возле линии соприкосновения силовики с боем задержали 25-летнего члена диверсионной группы самопровозглашенной ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Донбасс, Мариуполь, Донецк, врач, Нацгвардия, коллаборант, Мотузяник, боевики
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