В Мариуполе полицейский на Ford влетел в троллейбус, есть жертва и пострадавшие

В результате аварии погиб пассажир авто, водитель автомобиля — сотрудник полиции — в тяжелом состоянии находится в больнице.

Вечером, 28 декабря, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford Focus и троллейбуса.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, на закруглении дороги по улице Краснофлотской cрудник отдела Управления превентивной деятельности полиции Донецкой области, у которого был выходной, за рулем собственного автомобиля Ford Focus не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погиб пассажир авто, водитель автомобиля — сотрудник полиции — в тяжелом состоянии находится в больнице. Водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Напомним, 28 декабря, в 2:51 ночи в Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров.