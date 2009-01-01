В Мариуполе задержаны три вымогателя, опубликованы фото

Злоумышленников обезвредили во время передачи денег.

Задержанный злоумышленник facebook.com/don.gp.gov.ua

В Мариуполе Донецкой областитрех жителей города, которые требовали от местного бизнесмена ежемесячную плату в 9 тыс. гривен за непрепятствование его предпринимательской деятельности.

Об этом говорится на странице прокуратуры региона в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленников обезвредили во время передачи очередной неправомерной выгоды.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве при получении 800 тыс. гривен взятки обезвредили арбитражного управляющего — ликвидатора одного из обществ, а также других соучастников преступления.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua