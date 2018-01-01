В метро Киева нашли тело мужчины, фото с места происшествия

Инцидент произошел на станции "Кловская".

В метро Киева лежало тело мужчины Delfi.ua

В метро Киева на станции "Кловская" нашли тело мужчины , на месте происшествия были правоохранители и медики.

Подробностей инцидента пока нет, написал редактор одного из телеканалов Сергей Харченко на своей странице в Facebook.

"Метро "Кловская". На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины", — отмечается в сообщении.

В метро Киева лежало тело мужчины facebook.com/serg.kharchenko

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина. На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты и запал. Позже была установлена личность жертвы.

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