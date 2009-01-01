В Минобороны назвали число раненых бойцов АТО за сутки

Об этом сегодня во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО.

В Минобороны назвали число раненых бойцов АТО УНИАН

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое военнослужащих получили ранения и травмы", — отметил он.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО информировал, что вчера на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. В целом оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.