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В Минобороны назвали число раненых бойцов АТО за сутки

Сегодня, 15:54

Об этом сегодня во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО.

силовик, раненый
В Минобороны назвали число раненых бойцов АТО УНИАН
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое военнослужащих получили ранения и травмы", — отметил он.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО информировал, что вчера на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. В целом оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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