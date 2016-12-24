Сегодня, 18:24 RSS

В Минобороны назвали число раненых и контуженых украинских военных, опубликована карта зоны АТО

Сегодня, 15:31

За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, сообщил Лысенко.

силовики, АТО, позиция
Украинские военные на Донбассе facebook.com/backandalive/
В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный получил ранение, четверо — контужены.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, один получил ранение, четверо контузию", — сказал он.

Карта, АТО, 24.12.16, СНБО
mediarnbo.org

Напомним, 23 декабря, в зоне АТО боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

Теги:  
АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Украина, военные, карта
ПО МАТЕРИАЛАМ: