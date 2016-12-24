В Минобороны назвали число раненых и контуженых украинских военных, опубликована карта зоны АТО

За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, сообщил Лысенко.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, один получил ранение, четверо контузию", — сказал он.
Напомним, 23 декабря, в зоне АТО боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.