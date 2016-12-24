В Минобороны назвали число раненых и контуженых украинских военных, опубликована карта зоны АТО

За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, сообщил Лысенко.

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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный получил ранение, четверо — контужены.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, один получил ранение, четверо контузию", — сказал он.

Напомним, 23 декабря, в зоне АТО боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.