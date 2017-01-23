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В Минобороны назвали потери боевиков в зоне АТО за прошлую неделю: 14 уничтожены

Сегодня, 13:56

На Донбассе были ранены 23 террориста, отметил Мотузяник.

Донецк, могилы, боевики 3
Могила боевика, иллюстрация Фото: соцсети
На прошлой неделе, 16-22 января, в зоне АТО на востоке Украины уничтожены 14 боевиков, 23 — получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах на Донбассе убиты и ранены террористы.

"Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю: 14 оккупантов ликвидированы, 23 — получили ранения", — отметил спикер.

Ранее Александр Мотузяник сообщил, что 9-15 января на востоке нашей страны уничтожены семь боевиков, тогда также были ранены враги. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

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АТО, Донбасс, боевики, потери, Минобороны, Мотузяник
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