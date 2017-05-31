В Минобороны назвали причину гибели бойца АТО на Донбассе

До вторника силы спецоперации не имели безвозвратных боевых потерь, начиная с 11 мая, сказал Лысенко.

Каска, иллюстрация Reuters

Во вторник, 30 мая, впогиб украинский военнослужащий-сапер, он подорвался на взрывном устройстве.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он уточнил, что воин скончался во время выполнения боевого задания.

"За прошлые сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро — получили ранения… До вчерашнего дня мы не имели безвозвратных боевых потерь, начиная с 11 мая", — отметил спикер.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2017 года в зоне проведения АТО погибли 98 украинских военных, более 800 — были ранены. Ознакомиться со сведениями министерства можно здесь.