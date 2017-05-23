В Минобороны обвинили боевиков: под Авдеевкой выпустили по ВСУ более 100 мин

Вчера на Донецком направлении боевые действия продолжались почти круглосуточно, отметил Мотузяник.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В понедельник, 22 мая, ввыпустили по позициям Вооруженных Сил Украины вблизиоколо 110 мин различных калибров.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он подчеркнул, что на Донецком направлении боевые действия вчера продолжались почти круглосуточно.

По словам спикера, самая напряженная ситуация продолжает наблюдаться на участке фронта Каменка — Авдеевка — позиция шахта "Бутовка". Другой "горячей точкой" на линии разграничения было Опытное.

Кроме того, с полуночи и до 18 часов противник совершил по одному минометному обстрелу в Луганском и Верхнеторецком, а у Авдеевки осуществил несколько вооруженных провокаций из легкого вооружения и минометов.

"С 18 часов и до полуночи боевики активизировали огонь своих минометных расчетов по позициям в районе города. Враг также применял гранатометы и вооружение БМП. Всего за этот промежуток времени по позициям ВСУ вблизи Авдеевки было выпущено около 110 мин", — добавил полковник.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки на Донбассе боевики 59 раз открывали огонь из разного оружия, ранены четыре наших воина. Позиции ВСУ в районе Опытного злоумышленники обстреляли из РСЗО "Град".