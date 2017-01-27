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В Минобороны раскрыли, где вчера силы АТО понесли потери

Сегодня, 14:43

За прошлые сутки на Донбассе никто среди наших бойцов не был ранен, отметил Мотузяник.

АТО, Саур-могила, каска, военные, силовики, армия
Каска, иллюстрация Reuters
В четверг, 26 января, в зоне АТО на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, силы спецоперации понесли потери в Новотошковском и Широкино.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет Украинская правда.

По его словам, воины погибли из-за минометных обстрелов, осуществленных врагом.

"За прошедшие сутки, к сожалению, есть потери: двое наших военнослужащих погибли, раненых не было", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошлые сутки в зоне спецоперации боевики 63 раза стреляли по позициям воинов Украины. Узнать больше о вооруженных провокациях противника можно здесь.

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Минобороны, военные, погибли, потери, Мотузяник
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