В Минобороны раскрыли, сколько воинов вчера были ранены на Донбассе

На востоке нашей страны террористы осуществляли провокации по всей линии фронта, отметил Мотузяник.

Каска, иллюстрация Facebook.com

В четверг, 29 декабря, вникто среди военнослужащих Украины не погиб, были ранены три бойца.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет Укринформ.

По его словам, на востоке нашей страны террористы осуществляли провокации по всей линии фронта.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб...", — отметил пресс-секретарь.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на востоке нашей страны за прошлые сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских силовиков из разного оружия, на всех направлениях активизировались вражеские снайперы.