В Минобороны рассказали, где на Донбассе вчера были ранены воины Украины

На востоке страны террористы десятки раз открывали огонь, сообщил Мотузяник.

Каска, иллюстрация Reuters

В четверг, 12 января, в районе Попасной Луганской области в результатебыли ранены три украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, на востоке нашей страны террористы десятки раз открывали огонь на трех направлениях.

"Вчера в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб…", — отметил пресс-секретарь.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 78 раз стреляли по позициям воинов Украины. Узнать больше о вооруженных провокациях врага можно здесь.