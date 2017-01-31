В Минобороны рассказали, где вчера силы АТО понесли потери

В воскресенье погибли не пятеро, а четверо наших бойцов, сказал Мотузяник.

Каска, иллюстрация Reuters

В понедельник, 30 января, вв результатедва украинских военнослужащих погибли в Авдеевке, один — в Опытном Донецкой области.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он уточнил, что 29 числа скончались не пятеро, а четверо наших бойцов.

"За прошлые сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, 24 — получили ранения и травмы. По одному военному были ранены в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком, Невельском. Остальные — в Авдеевке", — отметил спикер.

Ранее в ГУ разведки Минобороны сообщили, что 30 января под Авдеевкой боевики обстреливали позиции сил АТО, в результате ответных ударов наших воинов уничтожены 10 и ранены 25 "мотострелков" самопровозглашенной ДНР.