В Минобороны рассказали, где вчера силы АТО понесли потери

В воскресенье погибли не пятеро, а четверо наших бойцов, сказал Мотузяник.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.
В то же время он уточнил, что 29 числа скончались не пятеро, а четверо наших бойцов.
"За прошлые сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, 24 — получили ранения и травмы. По одному военному были ранены в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком, Невельском. Остальные — в Авдеевке", — отметил спикер.
Ранее в ГУ разведки Минобороны сообщили, что 30 января под Авдеевкой боевики обстреливали позиции сил АТО, в результате ответных ударов наших воинов уничтожены 10 и ранены 25 "мотострелков" самопровозглашенной ДНР.