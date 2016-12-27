В Минобороны рассказали, как два украинских воина попали в плен боевиков

На Донбассе за сутки были ранены два наших бойца, отметил Мотузяник.

Силовик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В понедельник, 26 декабря, вв Луганской области два украинских военных попали в плен боевиков, заблудившись вблизи

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет mediarnbo.org.

По его словам, за прошлые сутки в результате боевых действий были ранены два наших бойца.

"Вчерашние сутки доказали, что противник не собирается придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря...", — отметил пресс-секретарь.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что в Луганской области днем 26 декабря в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" пропали двое военнослужащих Украины. Узнать больше об инциденте можно здесь.