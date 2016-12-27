В Минобороны рассказали, как два украинских воина попали в плен боевиков

На Донбассе за сутки были ранены два наших бойца, отметил Мотузяник.
Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет mediarnbo.org.
По его словам, за прошлые сутки в результате боевых действий были ранены два наших бойца.
"Вчерашние сутки доказали, что противник не собирается придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря...", — отметил пресс-секретарь.
Напомним, в штабе АТО сообщали, что в Луганской области днем 26 декабря в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" пропали двое военнослужащих Украины. Узнать больше об инциденте можно здесь.