В Минобороны рассказали о погибших и раненых бойцах АТО на Донбассе

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное.

Вражеская артиллерия на Донбассе Facebook/Евгений Крыжин

На Донбассе за сегодняшний день в зоне АТО двое украинских военных погибли, один ранен.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Всего зафиксировано 56 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.

"На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное, из минометов — Гнутово, Широкино, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Талаковку, Павлополь, Гнутово. По Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер", — говорится в сводке.

Отмечается, что на Донецком направлении танк обстреливал шахту "Бутовка", из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели обстрелы по Зайцево, Троицкому, Новолуганскому, Каменке, Авдеевке и Луганскому, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Зайцево, Верхнеторецкому, Невельскому, Богдановке, Авдеевке и Луганскому.

По данным штаба, на Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Крымское, а из стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новоалександровку.

Напомним, 27 февраля, в зоне АТО на Донбассе боевики 84 раза стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Видео: Військове телебачення України.