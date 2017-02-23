В Минобороны сказали, где вчера был ранен боец АТО

На Донбассе вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, отметил Мотузяник.

Каска, иллюстрация Reuters

В среду, 22 февраля, в зоне АТО в результате боевых действий одинв Луганском Донецкой области.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он уточнил, что наш боец получил ранения при вражеском обстреле.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет", — отметил спикер.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.