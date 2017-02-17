В Минобороны сказали, где вчера на Донбассе силы АТО понесли потери

Наши бойцы были ранены в Авдеевке, Зайцево, Песках, Водяном и Лебединском, отметил Мотузяник.

Каска, иллюстрация Facebook/ пресс-центр АТО

В четверг, 16 февраля, вв результате боевых действий три украинских военнослужащих погибли на Мариупольском направлении.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время спикер уточнил, что по одно бойцу умерли в Зайцево, Авдеевке и Водяном.

"… три украинских военнослужащих погибли, 10 — получили ранения. По одному военнослужащему были ранены в Зайцево, Песках, Водяном и Лебединском, остальные — в Авдеевке", — отметил он.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.