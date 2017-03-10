В Минобороны сказали, где вчера пострадали бойцы АТО

Наши войска понесли санитарные потери в результате обстрелов, осуществленных врагом, отметил Лысенко.
Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, пишет Украинская правда.
По его словам, наши войска понесли санитарные потери вследствие вражеских обстрелов.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных Сил Украины не было, шесть военнослужащих получили травмы и ранения", — отметил спикер.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.