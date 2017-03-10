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В Минобороны сказали, где вчера пострадали бойцы АТО

Сегодня, 15:07

Наши войска понесли санитарные потери в результате обстрелов, осуществленных врагом, отметил Лысенко.

АТО
Каска, иллюстрация Facebook/ пресс-центр АТО
В четверг, 6 марта, в зоне АТО на Донбассе один украинский военнослужащий пострадал в Троицком, один — в Авдеевке, по два — в Песках и Гнутово.

Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, пишет Украинская правда.

По его словам, наши войска понесли санитарные потери вследствие вражеских обстрелов.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных Сил Украины не было, шесть военнослужащих получили травмы и ранения", — отметил спикер.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

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АТО, Донбасс, военные, ранены, обстрелы, ВСУ
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