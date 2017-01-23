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В Минобороны сообщили, где на Донбассе были ранены четыре украинских воина

Сегодня, 13:12

За прошлые сутки на Донбассе никто среди наших бойцов не погиб, отметил Мотузяник.

АТО, Саур-могила, каска, военные, силовики, армия
Каска, иллюстрация Reuters
В воскресенье, 22 января, в зоне АТО четверо украинских военнослужащих были ранены в отдельных районах Донецкого направления.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет Украинская правда.

В то же время он уточнил, что наши войска понесли санитарные потери из-за вражеских обстрелов.

"За прошедшие сутки погибших украинских военных не было, четверо бойцов получили ранения", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации на Донбассе боевики 41 раз стреляли по позициям воинов Украины. Узнать больше о вооруженных провокациях противника можно здесь.

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