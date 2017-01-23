В Минобороны сообщили, где на Донбассе были ранены четыре украинских воина

За прошлые сутки на Донбассе никто среди наших бойцов не погиб, отметил Мотузяник.

Каска, иллюстрация Reuters

В воскресенье, 22 января, вчетверо украинских военнослужащих были ранены в отдельных районах Донецкого направления.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет Украинская правда.

В то же время он уточнил, что наши войска понесли санитарные потери из-за вражеских обстрелов.

"За прошедшие сутки погибших украинских военных не было, четверо бойцов получили ранения", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации на Донбассе боевики 41 раз стреляли по позициям воинов Украины. Узнать больше о вооруженных провокациях противника можно здесь.