В Минобороны сообщили, где в зоне АТО были ранены три украинских воина

За прошлые сутки на Донбассе никто среди наших бойцов не погиб, отметил Мотузяник.

Каска, иллюстрация Reuters

В среду, 25 января, вв результате боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он уточнил, что бойцы были ранены в Троицком, Авдеевке Донецкой области и на Луганском направлении.

"За прошлые сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет... по одному военнослужащему было ранено в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов. Еще один военный ранен на Луганском направлении", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации боевики 48 раз стреляли по позициям воинов Украины. Узнать больше о вооруженных провокациях противника можно здесь.