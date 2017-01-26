Сегодня, 15:52 RSS

В Минобороны сообщили, где в зоне АТО были ранены три украинских воина

Сегодня, 14:19

За прошлые сутки на Донбассе никто среди наших бойцов не погиб, отметил Мотузяник.

АТО, Саур-могила, каска, военные, силовики, армия
Каска, иллюстрация Reuters
В среду, 25 января, в зоне АТО на Донбассе в результате боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он уточнил, что бойцы были ранены в Троицком, Авдеевке Донецкой области и на Луганском направлении.

"За прошлые сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет... по одному военнослужащему было ранено в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов. Еще один военный ранен на Луганском направлении", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации боевики 48 раз стреляли по позициям воинов Украины. Узнать больше о вооруженных провокациях противника можно здесь.

Теги:  
АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, ранены, военные, Минобороны, Мотузяник
ПО МАТЕРИАЛАМ: