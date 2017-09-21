В Москве были массовые беспорядки, задержаны десятки мигрантов

Вчера вечером гастарбайтеры якобы хотели устроить драку с охранниками торгового центра.

Кулак, иллюстрация Житомир-info

В среду вечером, 20 сентября, в Москве на Тихорецком бульваре возле одноименного торгового центра былис участием мигрантов, задержаны десятки людей.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные МВД и источника в правоохранительных органах.

В то же время агентство уточнило, что инцидент случился из-за того, что охранники ТЦ напали на мигранта.

"Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра", — сказал собеседник.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что у торгового центра полицейские пресекли попытку группового нарушения общественного порядка, в территориальные отделы полиции доставлено более 90 человек. По факту случившегося начато дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 (хулиганство) уголовного кодекса РФ.

Между тем президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов сказал, что вчера вечером у ТЦ "Москва" задержаны около 250 мигрантов, пишет mk.ru.

"… некоторые участники конфликта отправились к больнице №68, в которую был госпитализирован гражданин Таджикистана, избитый накануне охранниками за то, что просрочил выплату арендной платы за пользование торговой точкой. Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга", — сказал управленец.

Напомним, в августе в Подмосковной Коммунарке около 40 мигрантов, вооружившись лопатами, молотками, кувалдами и железной арматурой, устроили драку на стройплощадке жилого комплекса "Бунинские луга".

Видео: Телеканал 360