В Москве украинца обвинили в военной контрабанде – адвокат

Имя и фамилия задержанного не уточняются

В Москве украинца задержали якобы за военную контрабанду. Reuters

31 мая в Москве задержали гражданина Украины по подозрению в контрабанде запчастей к военной технике в Украину.

"Но задержан он не во время прохождения границы… Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", – уточнил адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Громадському радіо".

Адвокат намерен обратиться в украинское посольство в России, а также выехать в Москву для помощи задержанному украинцу.

"Прошу коллег порекомендовать адвокатов из Москвы для организации защиты нашего гражданина", – написал Чудовский в Facebook.

Имя и фамилия задержанного не уточняются.

Ранее заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал "таксу" проезда фуры с сигаретами через линию разграничения на Донбассе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram