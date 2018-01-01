В Нацполиции сообщили об убийстве ведущего телеканала, гражданина РФ

Отмечается, что мужчина скончался в карете скорой помощи.
"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался. Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", - сообщила в Facebook пресс-секретарь Оксана Блищик.
Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщалось, Антон Геращенко подтвердил, что в Киеве убит известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко.
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